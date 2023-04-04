الكرملين: توسع "الناتو" يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة من أجل أمنها

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن توسع الناتو يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمنها من الناحية التكتيكية والاستراتيجية.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، تعليقا على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"، حيث تابع بيسكوف: "بطبيعة الحال، فإن ذلك يجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمننا من الناحية التكتيكية والاستراتيجية"، مشيرا إلى أن روسيا "ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو، وبناء على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية".

وأشار بيسكوف كذلك إلى أن روسيا ستراقب كيف سيستغل "الناتو" أراضي فنلندا من حيث وضع الأسلحة والأنظمة والبنى التحتية هناك، والتي ستكون قريبة من حدودنا، ومن المحتمل أن تمثل تهديدا لروسيا. واعتمادا على ذلك، وفقا لبيسكوف، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا على "الإبلاغ عن كل شيء في الوقت المناسب".

المصدر: نوفوستي