بيسكوف: وضع فنلندا يختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن القرار المتعلق بانضمام فنلندا إلى "الناتو" يختلف اختلافا جوهريا عن المشكلة مع أوكرانيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن "فنلندا لم تكن أبدا مناهضة لروسيا، ولم تكن هناك أي نزاعات معها، أما في أوكرانيا فإن الوضع على النقيض من ذلك، وتمثل تهديدا أكثر خطورة، وهو الواقع الذي فرض الحاجة إلى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك لتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها نتيجة لذلك".

وردا على سؤال ما إذا كان انضمام فنلندا سيؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين أجاب بيسكوف بأن انضمام فنلندا إلى الناتو لا شك سيؤثر على طبيعة العلاقات بينها وبين روسيا، حيث أن حلف "الناتو"هو هيكل غير ودي ومعاد لروسيا من عدة نواح، ولا يمكن ألا يؤثر انضمام أي دولة إليه على العلاقات بينها وبين روسيا.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق أن فنلندا سوف تنضم إلى الحلف 4 أبريل، وستتم مراسم رفع علم البلاد في مقر الناتو ببروكسل.

المصدر: نوفوستي