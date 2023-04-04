قتيل وعشرات الجرحى جراء خروج قطار عن مساره في هولندا (صور+ فيديو)  

قتل شخص وجرح 30 آخرون على الأقل، بينهم 19 إصابتهم خطرة، اليوم الثلاثاء، في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام في جنوب هولندا، جراء حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03:30 (الساعة 01:30 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، بحسب ما أوضحت أجهزة الطوارئ.

وكان القطار المؤلف من طابقين، يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي، وعلى متنه 60 راكبا.

وقالت أجهزة الطوارئ: "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى، فيما نقل 11 إلى منازل قريبة من مكان الحادث".

وأشارت إلى أن "الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار".

وتوقف حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من أمستردام إلى بروكسل وباريس، ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، بحسب ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.

وهرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من يناير 1962، عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لإنذار ضوئي، فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.

وفي عام 2016، قتل شخص وأصيب 6 آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا.

وقتل شخص وجرح 117 آخرون بحادث اصطدام قرب أمستردام في أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.

المصدر: أ ف ب