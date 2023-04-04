جندي من جمهورية دونيتسك يروي أساليب التعذيب القاسية التي يمارسها نظام كييف بحق الأسرى

تحدث مقاتل من جمهورية دونيتسك الشعبية، عاد من الأسر، عن أقسى أنواع التعذيب الذي مارسه ضباط إدارة أمن الدولة الأوكرانيين ضده وضد زملائه في الأسر.

وأضاف المقاتل: "بعد أسر مجموعة من الجنود الروس تم إحضارهم إلى موقع تابع للجيش الأوكراني، حيث بدأ التعذيب"، منوها بأنه تم أسره في أوائل سبتمبر من العام الماضي.

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وتابع: "وضعونا على الأرض، استلقينا وانتظرنا دورنا بينما كانت التحقيقات جارية. كنا مستلقين وأيادينا مقيدة، وبدأوا في استجوابي تحت الضرب".

وبحسب قوله، بعد استجواب جميع أسرى الحرب، تم نقلهم إلى مركز الشرطة، حيث تم استجوابهم مرة أخرى من قبل ضباط الشرطة، ثم نقلوا مرة أخرى وسلموا إلى إدارة أمن الدولة.

وتابع قائلا: "ألقوا بي في حظيرة، وبدأوا في ضربي، ووضعوا كيسا على رأسي ، وقطعة قماش على وجهي، وسط محاولات سكب الماء.. حاولوا طرح الأسئلة حتى أتجاوب معهم وأعمل معهم: "بماذا يمكنك أن تساعدنا؟"، "ماذا يمكنك أن تفعل؟ إذا لم تكن هناك حاجة لك، فسوف نطلق النار عليك. وسط ضرب عنيف استمر لساعات.

ولفت المقاتل إلى ممارسات التعذيب التي كانت تتم حيث حاولوا قطع ساقه وقص أصابعه وسكب البنزين ومحاولة حرقه.

المصدر: نوفوستي