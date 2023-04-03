"تويتر" يغير شعار الطائر بشعار العملة المشفرة "دوغ كوين"

قامت شبكة التواصل الاجتماعي"تويتر" يوم الاثنين، باستبدال شعار طائر "تويتر" بشعار العملة المشفرة "دوغ كوين"، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر العملة المشفرة بأكثر من 30%‎ في اليوم.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ " أنه منذ التغيير، نمت قيمة العملة المشفرة في منصة "Binance" بنسبة 30%.

ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان هذا التغيير قد تم بشكل دائم، ولا توجد تعليقات على هذا الموضوع.

ونشر إيلون ماسك، مالك "تويتر"، صورة للعملة الرقمية وعليها تعليق: "هذه صورتي القديمة".

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وتحدث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بشكل إيجابي عن "Dogecoin" على موقع "تويتر" الخاص به.

واتهمت مجموعة من المستثمرين ماسك وعددا من شركائه في سبتمبر 2022، بتضخيم سعر عملة "دوغ كوين" المشفرة عن قصد بنسبة 36000 بالمائة على مدار عامين.

ويعتبر ماسك أحد المدافعين عن العملة المشفرة وقد نشر بالفعل العديد من المنشورات التي تدعم مشروع "DOGE".

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المصدر: تاس