ماسك: "نيويورك تايمز" تمارس الدعاية ولا يمكن قراءة عناوينها

قال رجل الأعمال الأمريكي الشهير ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، إن المواد الصحيفة التي تنشرها "نيويورك تايمز" هي مجرد دعاية، ولا تثير أي اهتمام حتى أنه لا يمكن قراءة عناوينها.

وأضاف ماسك في تغريدة على "تويتر"، أن "المأساة الحقيقية لصحيفة نيويورك تايمز، هي أن حتى دعايتها ليست مثيرة للاهتمام ... بالإضافة إلى ذلك، فإن عناوينها في تويتر بمثابت الإسهال، ومن غير الممكن قراءتها".

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، أنها لن تدفع مقابل شارة التوثيق الزرقاء، على حساباتها على تويتر، ولن تعوض الموظفين عن اشتراكات "تويتر".

ووقع إيلون ماسك في الخريف الماضي، صفقة لشراء موقع "تويتر"، بـ44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى.

المصدر: نوفوستي