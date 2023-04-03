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ترامب يصل نيويورك تمهيدا لمثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء بتهم جنائية

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ترامب يصل نيويورك تمهيدا لمثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء بتهم جنائية
طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحط في مطار لا غوارديا بمدينة نيويورك.
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هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار لا غوارديا بمدينة نيويورك، قبل توجهه إلى المحكمة يوم الثلاثاء في مانهاتن، حيث سيتم توجيه لائحة الاتهام إليه.

وأفادت شبكة CNN أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، لكن لائحة الاتهام لا تزال تحت الختم، وقال مصدر مطلع على خططه إنه سيقضي ليلة الاثنين في برج ترامب.

ومن المقرر أن يرافق جهاز الخدمة السرية، الرئيس السابق ترامب في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حدد موعدا لإلقاء خطاب علني مساء الثلاثاء.

المصدر: CNN 

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