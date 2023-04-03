الشرطة الأمريكية تطوق برج ترامب في انتظار وصول الرئيس السابق إلى نيويورك (صور)

طوّقت شرطة نيويورك، ناطحة السحاب "برج ترامب" في الجادة الخامسة بنيويورك، حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي السابق اليوم إلى المدينة.

وقامت الشرطة بنصب عدة حواجز وموانع من الأسوار المعدنية حول المبنى، فيما اصطف العشرات، إن لم يكن المئات، من الصحفيين عبر التقاطع بالقرب من ناطحة السحاب، ويُسمح فقط لسكان المنازل القريبة وموظفي المكاتب بالمرور في المنطقة المغلقة حول "برج ترامب".

فيما رفعت مجموعة صغيرة من أنصار ترامب لافتة كتب عليها "ترامب 24. أنهوا الحصار. أنقذوا أمريكا".

وقال أحد مناصري ترامب: "هذا اضطهاد سياسي! استيقظوا وانظروا لماذا حدث كل هذا. اقرأوا ما بين السطور! إذا قال ترامب أمس إنه لن يترشح للرئاسة، فإن هذا السيرك الإعلامي بأكمله لن يكون هنا اليوم".

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.

ومساء يوم الخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز لشراء صمتها بشأن علاقتها المزعومة به.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".

المصدر: نوفوستي + RT