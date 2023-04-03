صاعقة مهيبة تضرب مركز التجارة العالمي خلال عاصفة رعدية في نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من شركة EarthCam، لحظة ضرب صاعقة ضخمة لمركز التجارة العالمي في مدينة ‎نيويورك يوم الأحد، خلال عاصفة رعدية قوية ضربت الساحل الشرقي.

ويظهر الفيديو قوة الطبيعة، حيث ضربت صاعقة ضخمة ومهيبة مركز التجارة العالمي في نيويورك، والتي تم التقاطها بواسطة EarthCam من زوايا متعددة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المبنى.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، قد حذرت في وقت سابق من عاصفة رعدية ستضرب مناطق من ولايات كونتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك، كما حذرت المواطنين من احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.

المصدر: وكالات