البيت الأبيض يحذر من أعمال عنف عقب إعلان لائحة اتهام ترامب

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن السلطات الأمريكية مستعدة لاحتمال اندلاع أعمال عنف في البلاد فيما يتعلق بلائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كيربي: "نحن نراقب الوضع عن كثب قدر الإمكان.. سنكون مستعدين إذا دعت الحاجة، لكن آمل ألا يحدث هذا.. لا مكان للعنف في الولايات المتحدة".

كما أشار كيربي، ليس لدى البيت الأبيض بيانات عن وجود تهديدات محددة ومخاطر أمنية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن مثول ترامب أمام المحكمة في نيويورك، فيما يتعلق بتوجيه تهم كان مقررا الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي في 4 أبريل، ومن المتوقع أن يصل الجمهوري إلى نيويورك في 3 أبريل، ولم يتم الكشف عن التهم في لائحة الاتهام حتى الآن.

وفي 30 مارس، صوتت هيئة محلفين كبرى في مدينة نيويورك، على اتهام ترامب في قضية تزوير مستندات مالية لمنظمة ترامب في دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ووفقا للمحققين، دفع المحامي مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة حتى لا تنشر خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 معلومات حول علاقتها المزعومة بترامب في عام 2006.

ثم تم تعويض هذه المصاريف للمحامي على نفقة منظمة ترامب، الأمر الذي استدعى التزوير، بحسب التحقيق.

المصدر: تاس