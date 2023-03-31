ترامب يعتزم مواصلة القتال ويدعو الجمهوريين لدعمه ضد لائحة الاتهام

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلى حشد دعمهم بعد التهم الموجهة إليه، وفقا لتقارير شبكة "CNN"، نقلا عن مصدر مطلع.

وبحسب الشبكة، فإن ترامب "دعا الحلفاء الرئيسيين في الكابيتول هيل (في الكونغرس الأمريكي) لحشد الدعم ضد لوائح الاتهام"، حيث تحدث مع المشرعين الذين يمثلون الحزب الجمهوري في اللجان التي تحقق في أنشطة مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك، والتي تحقق مع الرئيس السابق.

وأخبر ترامب الحلفاء أنه يعتزم مواصلة القتال ضد لائحة الاتهام والمدعي العام ألفين براغ.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن أمس الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق بشأن "مدفوعات مالية صامتة" للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وواجه ترامب لسنوات تحقيقات جنائية على جبهات متعددة، بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية إلى الجرائم المالية المزعومة والتدقيق الأخير بشأن تخزينه أسرار الحكومة.

المصدر: تاس