مكتب نتنياهو يكشف عن سبب تأجيل إقالة غالانت رسميا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير يؤجل قرارا بشأن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت رسميا بسبب التوترات الأمنية المستمرة.

وأعلن نتنياهو الأسبوع الماضي أنه أقال غالانت بعد أن دعا الوزير الحكومة إلى وقف الإصلاح القضائي.

وعلى الرغم من الإعلان الذي أثار احتجاجات حاشدة دفعت الحكومة إلى قبول توصية غالانت، بقي وزير الدفاع على رأس وزارته.

وأشارت تقارير تلفزيونية إلى أن المحادثات جارية لغالانت للاعتذار عن التصريحات والإعلان عن ولائه لنتنياهو حفاظا على منصبه.

وبحسب التقارير، فإن غالانت على استعداد للاعتذار عن توقيت تصريحاته، لكن ليس عن مضمونها.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"