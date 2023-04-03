ستولتنبرغ يكشف عن مخطط دول حلف الناتو لتقديم المساعدات لأوكرانيا لعدة سنوات

صرح أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن دول الحلف أمدت أوكرانيا بأسلحة ومعدت عسكرية تقدر قيمتها بـ 65 مليار يورو، منذ بدء الصراع.

وأضاف ستولتنبرغ قبيل اجتماع رؤساء وزارة خارجية دول حلف الناتو في بروكسل: "نحن مصممون على مواصلة دعم أوكرانيا، وتعمل دول الحلف على صياغة خطة لتقديم الدعم لأوكرانيا، لعدة سنوات، وستتم الموافقة عليها خلال اجتماع يومي الـ 4 - 5 من أبريل".

كما رحب ستولتنبرغ ببدء تسليم الدبابات الغربية والمركبات المدرعة الأخرى إلى أوكرانيا، منوها بأن "هذه الإمدادات يمكن أن تغير الوضع على الجبهة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن أعضاء الحلف سيناقشون مسألة تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا، وإمكانية استعاضة كييف بالأسلحة الغربية عن السوفيتية.

وقال ستولتنبرغ: "أتوقع أن يتفق وزراء الخارجية غدا وبعد غد على شراكة طويلة الأمد حتى نتمكن من مناقشة كيفية مساعدة أوكرانيا لتصبح أقرب إلى الناتو، من خلال الإصلاحات وتحديث مؤسسات الدفاع والأمن، بما في ذلك مكافحة الفساد، والتحول من معايير ومبادئ الاتحاد السوفيتي إلى معايير ومبادئ الناتو".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن ذلك من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تحسين قابلية التعاون بين القوات الأوكرانية وقوات الناتو، مشيرا إلى أن لجنة الناتو-أوكرانيا تعد منصة مهمة لعقد اجتماعات دورية على مستوى السفراء، ما يسمح بمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قضايا مثل الإصلاحات ومكافحة الفساد وحقوق الأقليات.

وكشف الجنرال سيرغي كريفونوس، النائب السابق لقائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأوكراني، في وقت سابق، أن دول الناتو غير قادرة على إنتاج كمية الذخيرة اللازمة للقوات الأوكرانية.

ووفقا له تستخدم القوات الأوكرانية يوميا آلاف القذائف، وأن دول الحلف عاجزة عن مجاراة الاستهلاك الهائل للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي