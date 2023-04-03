سيناتورة أمريكية: على واشنطن أن تسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا بدلا من تمويل الحرب ضد روسيا

قالت عضو الكونغرس الأمريكي عن حزب المحافظين، مارجوري تايلور غرين، إن على الولايات المتحدة أن تسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا، عوضا عن تمويل حرب بالوكالة ضد روسيا.

وأضافت غرين، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر قناة CBS، أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تبعات حرب خارجية أخرى، كما أنها في غنى عن تبعات الأزمة الأوكرانية.

وأشارت غرين، إلى أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف الناتو، ولا حتى إحدى الولايات الـ 51 للولايات المتحدة، حتى تنخرط في الدفاع عنها بهذا الشكل.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي