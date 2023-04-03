النرويج والدنمارك تعتزمان إمداد أوكرانيا بـ 8 آلاف قذيفة

ستقوم كل من النرويج والدنمارك، بإمداد أوكرانيا بـ 8 آلاف قذيفة، من عيار 155 ملم، بشكل مشترك.

وأوضحت وزارة الدفاع النرويجية في بيانها، "ستمد النرويج والدنمارك القوات الأوكرانية بـ 8 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بشكل مشترك، كما ستقوم الدنمارك بإمدادها بـ 19 مدفع قيصر".

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تصنيع هذه المقذوفات من مواد تنتجها كل من الدنمارك والنرويج.

ونوهت الوزارة، بأن النرويج سلمت أوكرانيا في وقت سابق أكثر من 20 ألف قذيفة.

المصدر: نوفوستي