بيسكوف: تم إبلاغ بوتين على الفور بالعملية الإرهابية

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تم إبلاغه بالعملية الإرهابية في بطرسبورغ فور وقوعها.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين 3 أبريل، حيث تابع ردا على سؤال بشأن "توصيف" هذه العملية بأنها "بالطبع عمل إرهابي"، وأكد على أن الرئيس بوتين قد تم إبلاغه فور وقوع العملية الإرهابية التي أودت بحياة المراسل العسكري مكسيم فومين، الشهير بـ فلادلين تاتارسكي.

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وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت منذ قليل عن ضلوع الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة في التخطيط لهذه العملية باستخدام عناصر من موظفي صندوق مكافحة الفساد الذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني والمحظور على الأراضي الروسية.

وقد وقعت العملية الإرهابية يوم أمس الأحد، 2 أبريل، في مقهى "ستريت بار" بشارع كورنيش الجامعة وسط مدينة بطرسبرغ، وأودت بحياة المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه، وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 32 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة.

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وأعلن مصدر في وزارة الداخلية صباح اليوم عن إلقاء القبض على المشتبه بها وتدعى داريا تريبوفا، وذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل تاتارسكي قد تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في بطرسبرغ، كما لفتت مصادر باعتقال زوجها عدد من المرات في السابق، وتجري السلطات الآن عمليات البحث عنه، حيث يشتبه بضلوعه في تنسيق العملية الإرهابية.

المصدر: نوفوستي