خبير عسكري لـRT: خيارات زيلينسكي محدودة.. إما التفاوض أو تلقي ضربة ساحقة

أكد الخبير العسكري نصر سالم أن هناك تصعيدا روسيا ملحوظا في نوعية الأسلحة المستخدمة ما يدل دون شك على أن لغة الحسم السريع هي العنوان الرئيسي لسير العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف اللواء المتقاعد في تصريح لـ"RT": "رؤيتي لسير العمليات العسكرية تؤكد أن روسيا ترغب في تسريع وتيرة العمليات العسكرية لتحقيق أهدافها كاملة على الأرض، والدليل على ذلك الدفع بالأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس."

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وشدّد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على أنّه لا أمريكا ولا الغرب لديهم القدرة الأن على مواجهة تلك النوعيات المتطورة من الأسلحة، مبينا أن أي ضربة ردع نووية تكتيكية ستطال أوكرانيا أو إحدى مدنها ستكون ضربة صاعقة، "ولن يكون أمام الرئيس الأوكراني سوى الاستسلام أو على الأقل الاستجابه لمبادرات السلام والجلوس إلى طاولة التفاوض."

وقال: "من وجهة نظري لا توجد خيارات كثيرة الآن أمام الرئيس الأوكراني سوى التفاوض وليس أدل على كلامي سوى دعوة زيلنيسكي للرئيس الصيني لزيارة أوكرانيا."

وأردف: "في الوقت الذي يحاول فيه الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا بقصد استنزاف روسيا فإن الاخيرة بدأ صبرها في النفاد."

واعتبر الخبير العسكري أن هناك تململا واضحا في أوروبا من إطالة أمد الحرب، فالشعوب هناك ضاقت ذرعا بالأزمة الاقتصادية التي تحاصر ليس أوروبا وحدها بل أمريكا أيضا.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم