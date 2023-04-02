مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق: كييف على موعد مع أسوأ سيناريو من الضغط الخارجي

أعرب مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، أن الأمور مع كييف تسير نحو أسوأ السيناريوهات وذلك بسبب الضغط الخارجي المتزايد عليها من أجل الشروع في مفاوضات مع روسيا لحل النزاع.

وقال سوسكين في قناته على "يوتيوب": "تتطور الأوضاع بصورة سيئة للغاية بالنسبة لأوكرانيا."

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وأضاف: "هناك عدد متزايد من القادة في العالم ممن يريدون وقف إطلاق النار على خط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزير الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، إنه "ليس من الأهمية بمكان من يمكنه التفاوض من أجل إنجاز السلام في أوكرانيا، سواء كان الغرب أو الدول المقرّبة من روسيا".

هذا وقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في ديسمبر الماضي، أن الغرب كان يفكر في أسوأ السيناريوهات للنزاع في أوكرانيا وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بمنظومة الطاقة في البلاد.

المصدر: RT