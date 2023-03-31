رئيس هيئة الأركان الأمريكية يكشف سبب عدم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، أن سبب عدم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى راجع لعجز البنتاغون، إذ ليس لديه ما يكفي في مخزونه من هذه الأسلحة.

وأكد ميلي: "لا يتم إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف، بسبب حقيقة أن البنتاغون يجب أن يكون لديه ما يكفي في مخزونه".

وأضاف ميلي: "نمتلك مخزونا قليلا من الصواريخ بعيدة المدى، مما يحد من إمكانية نقلها إلى أوكرانيا".

وأوضح: "هذا قرار سياسي، وبهذا المعنى، لن أتخلى عن أي شيء للمستقبل، ولكن من وجهة نظر عسكرية، لدينا عدد قليل جدا منها، وفي حالة وقوع هجوم، نحن بحاجة إلى ضمان إمداد كاف".

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" أبلغ مسؤولون في البنتاغون، في وقت سابق، ممثلي كييف بأنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة فائض من الأنظمة الصاروخية التكتيكية "ATACMS" التي يبلغ مداها 300 كم، حتى تزود أوكرانيا بها.

وأعرب مارك ميلي، في وقت سابق، عن قلق البنتاغون إزاء التقارب بين روسيا والصين وإيران في "الوضع الاستراتيجي الراهن"، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق لواشنطن "مشكلة للسنوات المقبلة".

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المصدر: تاس