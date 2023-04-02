فنلندا.. حزب الائتلاف المعارض يفوز بالانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة العدل الفنلندية، فوز حزب الائتلاف المعارض بقيادة بيتيري أوربو، في الانتخابات البرلمانية في البلاد، وذلك بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.

ووفقا لبيان الوزارة: "بعد فرز 99.6% من الأصوات، فاز حزب الائتلاف المعارض بقيادة بيتيري أوربو بنسبة 20.8%، وحزب الفنلنديين الحقيقيين المعارض بزعامة ريكا بيرا بنسبة 20%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء سانا مارين، بنسبة 19.9%، وحزب الوسط بزعامة أنيكا ساريكو بنسبة 11.3%".

وأعلن أوربو، متحدثا من مقر حملته، الفوز بأصوات الانتخابات وبدء المفاوضات مع الأطراف الأخرى لتشكيل تحالف حكومي، وقال: "بناء على نتائج الانتخابات هذه، سنبدأ المفاوضات بشأن تشكيل حكومة يقودها تحالف في فنلندا".

وعلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد إعلان النتائج، أقرت مارين بهزيمة حزبها وهنأت الأحزاب المتنافسة، معلقة بأن "الديمقراطية تحدثت".

وكان حزب الائتلاف قد دعا إلى سياسات تقشفية لتعويض عجز الموازنة، كما يصر الحزب على ضرورة خفض ضريبة الدخل لجميع العمال وتعويض العجز بخفض الإنفاق الحكومي، كما يدعم محاولة فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: سبوتنيك