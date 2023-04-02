حزب الائتلاف الفنلندي المعارض يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 20.8%

أفادت وزارة العدل في فنلندا، أن حزب الائتلاف الفنلندي المعارض، بقيادة بيتيري أوبرو، يتقدم بنسبة 20.8% في الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد فرز 40.1% من الأصوات.

ووفقا لبيان الوزارة: "حزب الائتلاف المعارض 20.8%، الاشتراكيون الديمقراطيون الحاكم بقيادة سانا مارين 20.7%، حزب الفنلنديون الحقيقيون بزعامة ريكا بيرا 18.6%،" الوسطيون 12.3%".

ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات بشكل كامل خلال أربع إلى خمس ساعات، وستنشر وزارة العدل النتائج الرسمية والنهائية في 5 أبريل. وبناء على نتائج الانتخابات، سيتم تشكيل مجلس وزراء فنلندا رقم 77.

ويذكر أن رئيسة وزراء فنلندا وزعيمة حزب الاشتراكيون الديمقراطيون سانا مارين، زارت كييف مؤخرا وأشارت إلى أن بلدها، تقف جنبا إلى جنب رفقة حلفاء آخرين يمكن أن يفكروا في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

الإعلان الذي جاء بمثابة مفاجأة لمراقبي السياسة الخارجية والأمنية والمشاركين، حيث تحدثت الأطراف المتنافسة عن "التهور" بمثل هذه الإعلانات، وعبرت مارين عن لومها لضرورة الإدلاء بمثل هذه التصريحات بعد مشاورات داخل البلاد.

وكتبت صحيفة "بلومبرغ"، أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو أحد الأحداث القليلة التي تحظى بدعم واسع بين السياسيين الفنلنديين، ومن القضايا الأخرى المطروحة على أجندة الانتخابات، التمويل العامة، وشيخوخة السكان والمهاجرين، والخطط لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2035.

ومن جانبه يخطط الحزب الحاكم، إذا ظل في السلطة، لزيادة الضرائب ومحاولة تعزيز النمو الاقتصادي، ويعتبر حزب الائتلاف المعارض هذه المهام متنافية وينوي خفض الضرائب.

فيما يعتبر "الفنلنديون الحقيقيون" أنه من الضروري توخي الحذر بشأن الأمور المالية، ولكن يعارضون قبول المهاجرين واتباع نهج أكثر اعتدالا لمشاكل المناخ.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس