العراق وروسيا يوقعان اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول

جرى في مقر وزارة الخارجية، اليوم الأحد، التوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومتي العراق وروسيا.

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ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا لدى العراق إليبروس كوتراشيف.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية وزارة الخارجية العراقية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.

المصدر: RT