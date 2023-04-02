الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 400 جندي وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية وإحباط محاولات استطلاع وتخريب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط وتدمير11 مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 400 مسلح ومرتزق أوكراني وإحباط محاولات 8 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية بكافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30، وإحباط محاولات 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك وخاركوف.

في محور كراسني-ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

في محور دونيتسك، تم تصفية أكثر من 210 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير مدافع هاوتزر من طراز Msta-B.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية، وتم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30 ومدافع هاوتزر D-20 في هذه المناطق، كما تم تدمير في منطقة زاباروجيه رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-36.

قتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، ودمرت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات االأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

استهداف مركز القيادة والاتصالات للواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 109 واللواء 25 المحمولة جوا الأوكرانية للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية.