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سفارة سوريا في موسكو ترسل دفعة مساعدات إنسانية جديدة لمتضرري الزلزال

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سفارة سوريا في موسكو ترسل دفعة مساعدات إنسانية جديدة لمتضرري الزلزال
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أرسلت سفارة سوريا لدى روسيا دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية التي جمعها المغتربون السوريون والمواطنون الروس، لتخفيف معاناة متضرري الزلزال في سوريا.

وقالت السفارة في بيان: "إنه في إطار حملة الاستجابة الإنسانية الطارئة التي تنفذها السفارة لمجابهة تداعيات الزلزال، أرسلت 100 طرد من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وأغذية أطفال وملابس، وذلك على متن رحلة خطوط طيران العربية السورية التي تغادر موسكو اليوم إلى مطار دمشق الدولي".

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المصدر: سانا

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