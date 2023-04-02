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زلزال بقوة 5,5 درجة قبالة السواحل الإندونيسية

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زلزال بقوة 5,5 درجة قبالة السواحل الإندونيسية
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية.

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وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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