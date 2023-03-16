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زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا

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زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا
صورة من الإنترنت
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أفاد مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

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وأضاف المركز في بيان أن الزلزال وقع في الساعة 05:22 صباح اليوم الخميس بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 266 كيلومترا جنوبي مدينة جيمبر التي يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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