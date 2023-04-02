بوليانسكي: روسيا ستكون وسيطا عادلا ونزيها خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي

صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا ستكون وسيطا نزيها خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي، وبأن محاولات استفزازها محكوم عليها بالفشل.

وأوضح بوليانسكي عبر "تلغرام"، "في الأول من أبريل، انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى روسيا لمدة شهر، وهكذا تعرض جميع أعدائنا الحاقدين والمنتقدين لنا للخزي والعار، وكان ترؤسنا لمجس الأمن شوكة في حلوقهم".

وأشار بوليانسكي إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي وقواعد الإجراءات التي تم تطويرها على مدى عقود طويلة، وهي لا تستند إلى النظام القائم على القواعد "التي يحاول الغرب الجماعي أن يفرضها مكان القانون الدولي".

وشدد بوليانسكي، على أن روسيا ستترأس مجلس الأمن بنزاهة، قائلا: "كما يليق بالرؤساء، سنكون وسطاء صادقين، كما كنا في فبراير 2022 عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال فترة ترؤسنا للمجلس حينها، وأؤكد أن أية محاولات لاستفزازنا محكوم عليها بالفشل، فعلى عكس شركائنا الغربيين السابقين، نحن نمارس دورنا بشكل عادل في الساحة الدولية ولا نشجع سياسة الكيل بمكيالين".

وأطلقت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، حملة إعلامية ضد ترؤس روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، مشككين بحقها في ذلك.

ومن جانبه صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأنه يستحيل حرمان روسيا من هذا الحق.

المصدر: تاس