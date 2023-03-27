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لافروف يحضر اجتماعات لمجلس الأمن الدولي في أبريل

أخبار روسيا

لافروف يحضر اجتماعات لمجلس الأمن الدولي في أبريل
Globallookpress Lev Radin
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل.

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وقال نيبينزيا للصحفيين في نيويورك، يوم الاثنين: "نتوقع أن يحضور الوزير لافروف بعض الجلسات".

ولم يحدد المندوب الروسي ما هي الجلسات التي قد يحضرها وزير الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل، حيث ستستلم رئاسة المجلس من موزمبيق التي تترأسه في الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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