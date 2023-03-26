أوكرانيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقالت الوزارة في بيانها إن كييف تتوقع اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة قرارات الكرملين من المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا، ومن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

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وأشارت إلى أنهم "يتحملون مسؤولية خاصة عن منع التهديدات بالعدوان باستخدام الأسلحة النووية".

وتابعت: "نطالب بالدعوة على الفور إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن التابع لهذا الغرض".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

المصدر: لينتا. رو