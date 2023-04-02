"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت تقارير إعلامية بأن حركة "طالبان" تحتجز 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان.

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إن سلطات "طالبان"، احتجزت كيفن كورنويل، ومواطنا بريطانيا آخر لم تذكر اسمه في يناير الماضي.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مسؤول أوروبي، أن المواطن البريطاني الثالث هو مايلز روتليدج وتم اعتقاله من قبل طالبان في الثاني من مارس مع مواطنين بولنديين اثنين.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة غير قانونية في خزنة غرفته بالفندق، لكن عائلته أكدت أن الأسلحة مرخصة.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة "تبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطنينا ولضمان وصول القنصلية إلى مواطنينا المحتجزين في أفغانستان".

المصدر: نوفوستي