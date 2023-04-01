حاكم فلوريدا: ألفين براغ "يتلاعب بالقانون ويسلحه" لاستهداف ترامب

هاجم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، المدعي مانهاتن العام ألفين براغ، اليوم السبت، بعد توجيه لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، مدعيا أنه "تم تسليح" القانون لملاحقة ترامب.

تحدث ديسانتس في مؤتمر بنسلفانيا للقيادة، وهو حدث محافظ أقيم بالقرب من عاصمة الولاية هاريسبرغ، وزعم أن براغ كان منافقا في الضغط من أجل توجيه لائحة الاتهام ضد ترامب بسبب "الأموال الصامتة" التي تم دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، في حين وجه تهما أخف ضد مذنبين آخرين في حالات معينة.

وادعى حاكم ولاية فلوريدا، أن "المنصة الكاملة" لبراغ عندما كان يرشح نفسه لمنصب المدعي العام في عام 2021، كانت تهدف إلى "تخفيض أكبر عدد ممكن من الجنايات" لتصبح جنحا، و"إبقاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص خارج السجن، حتى المجرمين المعتادين، قدر الإمكان" و"سلط الضوء على كل هذه الأشياء كجزء من "إصلاح العدالة الجنائية".

وقال ديسانتس: "هو الآن يتلاعب لأغراض سياسية بحتة، ويتهم رئيسا سابقا بارتكاب جرائم وجنح يحاربون لتحويلها إلى جنايات، هكذا تعلمون أن القانون قد تم تسليحه لأغراض سياسية."

وتم ختم لائحة الاتهام ضد ترامب ومن المحتمل أن تظل مغلقة حتى يتم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة الأسبوع المقبل، مما يجعل التهم التي يواجهها ترامب وخطورتها غير واضحة.

ويعتبر ديسانتس أحد أعضاء مجموعة من الحلفاء الجمهوريين الذين أيدوا ترامب وانتقدوا براغ والتحقيق باعتباره ذا دوافع سياسية منذ أن وافقت هيئة المحلفين الكبرى على لائحة الاتهام يوم الخميس.

ويشير هجوم ديسانتس على سياسات براغ إلى مقترحاته للتركيز بشكل أكبر على إعادة التأهيل والبدائل للأحكام الأشد قسوة بدلا من العقوبة.

وأوجز براغ خططه لمنصبه في مذكرة بعد أيام قليلة من توليه في يناير 2022، وتشمل الخطط زيادة الاستثمار في بدائل السجن لأشخاص مثل المجرمين الشباب، لمنع إعادة ارتكاب الجرائم و"تقليل الأضرار الجماعية" والحد من سجن الجناة الشباب، والمحاكمة في محاكم البالغين.

وتشمل المقترحات الأخرى تقديم الدعم للذين يعاودون الانضمام إلى المجتمع بعد ارتكاب جرائم والتركيز بشكل أكبر على ضمان محاسبة الجناة على جرائمهم بدلا من مجرد منحهم أحكاما أطول.

وتركز القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق على 130 ألف دولار دفعها محامي ترامب السابق مايكل كوهين إلى دانيلز حتى تظل صامتة بشأن علاقة غرامية تزعم أنها أقامتها مع ترامب، وأقر كوهين بالذنب في عدة تهم بما في ذلك انتهاك تمويل الحملة المتعلقة بالدفع في عام 2018.

وقال كوهين إن ترامب وجهه لتسديد المبلغ وعوضه عنها، واعترف ترامب بتعويضه لكنه نفى أن تكون الأموال مرتبطة بتمويل حملة أو علاقة مع دانيلز.

وقال ديسانتس، بعد انتشار نبأ لائحة اتهام ترامب إنه لن يوافق على تسليم ترامب من فلوريدا حيث يعيش، إلى نيويورك، ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه عن طيب خاطر يوم الثلاثاء.

وغرد حاكم فلوريدا في ذلك الوقت أن براغ "يتلاعب بالقانون" لاستهداف ترامب.

المصدر: The Hill