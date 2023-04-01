الشرطة الإسرائيلية تعتقل 19 متظاهرا في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي

اعتقلت الشرطة 19 متظاهرا في تل أبيب خلال احتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي لحكومة اليمين المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل"، قالت الشرطة إنها احتجزت 19 من متظاهري احتجاجات الإصلاح القضائي في تل أبيب بتهمة السلوك غير المنضبط، وبحسب الصحيفة، فإن أحد المعتقلين كان يحمل بندقية صاعقة.

ويوم السبت، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات عفوية في المدن الكبرى ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.

ووفقا لمنظمي الاحتجاجات، يتظاهر قرابة 450 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 230 ألفا في تل أبيب.

وأعلن نتنياهو، يوم الإثنين الماضي، تعليق العملية التشريعية الخاصة بالإصلاح القضائي من أجل التفاوض والتوصل إلى حل وسط مع المعارضين.

ومع ذلك، فإن منظمي الاحتجاج، خوفا من إمكانية طرح قانون مثير للجدل يمنح الائتلاف السيطرة على التعيينات القضائية للتصويت بسرعة، تعهدوا بمواصلة تنظيم المظاهرات حتى يتم هزيمة الإصلاح تماما.

المصدر: نوفوستي