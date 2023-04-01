وزير الخارجية الإيراني يجري اتصال مع نظيره السعودي خلال 48 ساعة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه خلال الـ48 ساعة القادمة سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتحديد موعد اللقاء بينهما.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان.

وأفادت "واس" بأن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تلقى في 27 مارس الماضي، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في بيان يوم الأحد الماضي، أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي "آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري، وناقشا المسار البنّاء لمسير عودة العلاقات بين البلدين".

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ، حيث أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات دبلوماسيا بالحوار.

المصدر: "واس" + "فارس" + RT