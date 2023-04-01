السفارة الإيرانية لدى باكو تبعث رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" لوزارة الخارجية الأذربيجانية

بعثت السفارة الإيرانية لدى باكو رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية احتجاجا على "التصرفات المهينة لوسائل الإعلام في هذا البلد".

وقالت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية في هذه المذكرة الاحتجاجية: "عقب استمرار الأعمال المخلة بالآداب من قبل بعض وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان، أرسلت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو رسالة احتجاج لوزارة خارجية هذا البلد، مطالبة بوقف هذه العملية وتعويضها".

وحذرت المذكرة من "العواقب السلبية والمضرة لاستمرار هذا الفجور الإعلامي على مستقبل العلاقات بين البلدين".

المصدر: وكالة "مهر"