باكستان.. اعتقال 8 أشخاص بعد تدافع مميت على طعام في رمضان

ألقت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، القبض على 8 أشخاص في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية بعد تدافع قتل خلاله 12 شخصا في نقطة توزيع طعام ونقود في رمضان في اليوم السابق.

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وهرع المئات من النساء والأطفال أمس الجمعة، لجمع الطعام والنقود خارج مصنع في منطقة صناعية بالمدينة. غالبا ما يوزع أصحاب الأعمال خلال شهر رمضان النقود والطعام، خاصة للفقراء.

وأفاد تقرير أولي من الشرطة بأن 9 نساء، تتراوح أعمارهن بين 40 و80 عاما، و3 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما، ماتوا في التدافع.

وقالت الشرطة إن الاعتقالات تشمل مدير المصنع الذي لم يخبر السلطات المحلية عن صدقات رمضان.

وخلال زيارة إلى الموقع، قال مدير مباحث الشرطة الدكتور حفيظ بوغتي لوسائل الإعلام "نتيجة لذلك، ازداد الضغط بشكل كبير، وأصبح النساء والأطفال ضحايا التدافع".

وذكرت الشرطة أنها أصدرت أمرا ينص على أن أي شخص أو منظمة تخطط لتوزيع طعام أو أشياء أخرى على الفقراء يجب أن تبلغ السلطات مسبقا.

من جهته، أعلن رئيس وزراء إقليم السند حيث تقع كراتشي، تعويض المصابين في التدافع وأقارب الضحايا.

وقال مراد علي شاه إن كل أسرة فقدت أحباءها ستتلقى 500 ألف روبية، بينما سيتلقى كل مصاب 100 ألف روبية.

المصدر: أ ب