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صحيفة: بايدن لن يحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

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صحيفة: بايدن لن يحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
Globallookpress Roger Harris/UK Parliament/Handout via Xinhua
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أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يلبي الدعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في لندن.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن جو بايدن يسعى لتقليص عدد الرحلات إلى الخارج إلى أدنى حد ممكن، والقيام بالزيارات الخارجية الأكثر أهمية فقط، نظرا لإرهاقه.

ومن المقرر أن يزور بايدن إيرلندا وإيرلندا الشمالية في منتصف أبريل، ولذلك فإن الزيارة الثانية للجزر البريطانية خلال شهر واحد تعتبر غير مرجحة، حسب الصحيفة.

وأضافت "ديلي تلغراف" أن السفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة كارن بيرس وممثلي قصر باكنغهام يجرون "مفاوضات ودية ودبلوماسية" مع البيت الأبيض حول تشكيلة الوفد الأمريكي إلى مراسم التتويج.

ويشار إلى أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قد تحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا نيابة عن زوجها.

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ومن المخطط أن يزور بايدن مدينة بلفاست يوم 11 أبريل للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الـ 25 لتوقيع اتفاق بلفاست لإنهاء النزاع بين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع إيرلندا وبين البروتستانت المؤيدين للوحدة مع بريطانيا في إيرلندا الشمالية.

وتشير الصحيفة إلى أن بايدن قد يلتقي الملك تشارلز الثالث خلال هذه الزيارة.

وبعد ذلك سيتوجه بايدن، ذو الأصول الإيرلندية، إلى دبلن التي سيزورها خلال الفترة بين 12 و15 أبريل.

ومن المقرر أن تجري مراسم التتويج يوم 6 مايو المقبل في دير وستمنستر بلندن بحضور ألفي شخص، بمن فيهم قادة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

المصدر: تاس

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