وسط ضحكات الحاضرين.. بايدن يتيه في تسمية مدينة "رولينغ فورك" المنكوبة (فيديو)

اختلطت الأمور مجددا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فتبعثرت كلماته بين تسمية اسم مدينة رولينغ فورك الواقعة في ولاية ميسيسيبي، وبين اسم المجلة الموسيقية "رولينغ ستون".

هذا وقد وصل بايدن إلى المدينة المذكورة مع عقيلته وذلك بعد أسبوع على الإعصار المدمّر الذي ضرب تلك الولاية وأودى بحياة 24 شخصا، وخلف العديد من المصابين فضلا عن الأضرار المادية الهائلة التي خلفها.

كما أبدى الرئيس الأمريكي تحفظا خلال إلقائه كلمة مقتضبة مخصصة لدعم السكان المنكوبين.

يذكر أيضا أن بايدن كان قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب موجة الأعاصير التي ضربتها.

المصدر: RT