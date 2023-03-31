سويسرا.. وقوع إصابات جراء خروج قطارين عن مساريهما

أعلنت الشرطة السويسرية، خروج قطارين عن مساريهما بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة على بعد حوالي 15 كيلومترا من العاصمة السويسرية برن، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل.

وقالت الشرطة في بيان، إن رياحا شديدة وأمطارا غزيرة تسببت في خروج قطارين عن مساريهما، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل.

وأكد البيان أن الحادثين وقعا في مدينتي بورن زوم هوف ولوشيرز غرب البلاد على بعد حوالي 15 كيلومترا من العاصمة السويسرية.

وذكرت الشرطة أن 12 شخصا، 9 بالغين و3 أطفال، أصيبوا في الحادثة بمدينة بورن زوم هوف، بينهم شخص إصابته "خطيرة".

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المصدر: غازيتا.رو