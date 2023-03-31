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CNN: كيف "يستخدم" بوتين الأسلحة النووية بحنكة ويردع بها الغرب!

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CNN: كيف
Sputnik
صاروخ "يارس"
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قال الخبير الأمني كير جايلز في مقال على CNN، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس ساعد في العمل على "ردع الغرب" عن دعم أوكرانيا المطلق .

وكتب جايلز: "لقد لوّحت روسيا فعليا بالأسلحة النووية، وقد فعلت ذلك بنجاح منقطع النظير، دون إطلاقها بالمعنى الحقيقي للكلمة."

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وأضاف جايلز أن بوتين كان قادرا على استخدام هذه الحجّة القويّة من أجل منع واشنطن والاتحاد الأوروبي من "المضي قدما" في مسألة إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية.

يشار إلى أنه في 27 مارس الجاري، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو كانت في حيرة من أمرها بسبب رد فعل الغرب على تطوير التعاون مع مينسك في المجال النووي العسكري.

بدوره، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه، في حال لزم الأمر، سيتفق مع نظيره الروسي بوتين على نشر أسلحة نووية استراتيجية على أراضي بيلاروس.

المصدر: RT

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