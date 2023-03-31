الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن لمعاهدة "ستارت-3" جديدة "من أجل أمننا جميعا"

دعت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الولايات المتحدة وروسيا إلى العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت -3" وبدء المفاوضات بشأن معاهدة تحل محلها.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه تم تعليق جميع الإخطارات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بموجب معاهدة ستارت.

وشدد في الوقت نفسه، على أن قرار الولايات المتحدة بعدم نقل إخطارات ستارت هو عدم امتثال خبيث للمعاهدة، حيث أنهم لم يعلقوا رسميا المشاركة فيها.

وقالت ناكاميتسو: "من أجل أمننا جميعا، أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا الاتحادية والولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 وبدء المفاوضات بشأن معاهدة أخرى بديلة لها".

وفي 21 فبراير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن موسكو تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية، أي إمكانات الضربات المشتركة لحلف الناتو، وتم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.

المصدر: نوفوستي