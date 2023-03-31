المستشار الألماني لا يستبعد استمرار الأزمة الأوكرانية حتى عام 2027

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الأزمة في أوكرانيا قد تستمر لمدة عامين أو أربعة أعوام، وهو ما يمثل تحديا لبلاده، والحلفاء.

وقال: "سنفعل كل شيء حتى تتاح لنا الفرصة لمواصلة دعم (كييف) طالما كان ذلك ضروريا. بعد كل شيء، قد تستمر هذه الحرب لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام، وهو ما يمثل تحديا لنا جميعا".

ومن جانبه، لم يؤيد أندريه ميلنيك، نائب وزير خارجية أوكرانيا والسفير السابق في برلين، المستشار الألماني وأكد أن كييف لن تقبل مثل هذا التقييم.

وقال ميلنيك: "نأمل في تحقيق السلام هذا العام. لهذا نحتاج إلى الكثير من الدعم من حلفائنا."

وأضاف أن أوكرانيا لا تريد المشاركة في الأزمة "لفترة طويلة" بسبب الخسائر الفادحة، وفي هذا الصدد، طالب ميلنيك الحلفاء بتزويد كييف بالدبابات والمقاتلات من الولايات المتحدة وألمانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، كما ذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."

المصدر: نوفوستي