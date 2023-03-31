من هو مدعي عام مانهاتن ألفين براغ؟ ولماذا يحقق مع ترامب؟

ترأس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية ألفين براغ، التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام مساء يوم الخميس إلى دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يتهم بارتكاب جناية بعد ترك منصبه.

وتعد هذه القضية، قضية تاريخية ومستقطبة، ستصبح جزءا محددا من فترة عمل المدعي العام في مانهاتن، فمن هو ألفين براغ؟ ومتى تم انتخابه كمدع عام في مانهاتن؟

- تم انتخاب براغ، وهو ديمقراطي، ليكون المدعي العام السابع والثلاثين لمقاطعة مانهاتن في نوفمبر 2021.

- براغ، 49 عاما، خلف المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور وأدى اليمين الدستورية في بداية عام 2022، وهو رابع شخص يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عاما.

- قبل توليه منصبه، عمل براغ الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد كمدع عام فيدرالي ومسؤول في مكتب المدعي العام في نيويورك.

لماذا يحقق مع دونالد ترامب؟

- ورث براغ من فانس التحقيق في مزاعم تورط ترامب في دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

- تركز القضية على دفع 130 ألف دولار من مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، إلى دانيلز ، لمنعها من الإعلان عن مزاعم بأنها أقامت علاقة غرامية مع ترامب قبل سنوات.

- لم يتم الإبلاغ عن التهم الموجهة إليه حتى الآن، لكن يبدو أن براغ يحقق في ما إذا كان ترامب قد زوّر السجلات التجارية وكسر تمويل الحملة أو أي قوانين أخرى متعلقة بالحملة أثناء سداده لكوهين.

- يقول ترامب إنه لم يكن على علاقة مع دانيلز ووصف المدفوعات بأنها ابتزاز.

بخلاف ذلك ، ما هو عمل براغ باعتباره مدعيا عاما في مانهاتن؟

براغ هو المسؤول عن معظم الملاحقات الجنائية مع عدد كبير من الموظفين والميزانية، وهو واحد من خمسة محامين محليين منتخبين في مدينة نيويورك - واحد عن كل منطقة من إداراتها.

ويقول مكتبه إنه أعاد هيكلة الدور من أجل "تركيز المزيد من الموارد على مقاضاة جرائم العنف الخطيرة" ، وكذلك "حماية سكان نيويورك كل يوم من الانتهاكات التي يرتكبها الأقوياء".

أشرف براغ على توجيه الاتهام إلى ستيفن ك.بانون، أحد المقربين من ترامب، بتهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال.

كما حصل على إدانة ألين فايسلبرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب، الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر فيما يتعلق بخطة التهرب الضريبي طويلة الأمد.

- في ديسمبر، فاز مكتبه أيضا بإدانة أسفرت عن غرامات بقيمة 1.6 مليون دولار على منظمة ترامب وشركة ترامب للرواتب - الحد الأقصى الذي يسمح به القانون - بتهمة الاحتيال على السلطات الضريبية.

- مع اقتراب لائحة اتهام محتملة لترامب، أخبر براغ موظفيه في رسالة بريد إلكتروني الأسبوع الماضي أنه سيحميهم من أي تهديدات، وكتب: "نحن لا نتسامح مع محاولات ترهيب مكتبنا أو تهديد حكم القانون في نيويورك".

ماذا قال ترامب وحلفاؤه عن تحقيق براغ؟

لطالما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في دفع أموال الصمت لدانيالز ودعا مؤخرا مؤيديه إلى التجمع ضد ما زعم أن اعتقاله بات وشيكا في تحقيق براغ.

ونشر ترامب على منصته "Truth Social" في وقت سابق من هذا الشهر، حيث دعا المتابعين إلى "الاحتجاج، واستعادة وطننا!"

- ردا على لائحة الاتهام يوم الخميس، أصدر ترامب بيانًا آخر على موقع Truth Social ، وصفه بـ "الاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات".

كما سعى ترامب ، الجمهوري، إلى التقليل من شأن براغ من خلال وصفه بأنه "مدعوم من سوروس"، في إشارة إلى المحسن الليبرالي جورج سوروس.

وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين)، وهو خصم محتمل لترامب في عام 2024، استخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى المدعي العام.

لقد كشف فيليب بومب من صحيفة "واشنطن بوست" عن سياق هذا النقد واللغة - ولماذا يعتبر اختصارا مفيدا للعديد من أهداف اليمين المفضلة، حيث حددت رابطة مكافحة التشهير الطرق التي غالبا ما يتداخل فيها الخطاب الذي يستهدف سوروس، وهو يهودي، مع معاداة السامية.



ما هي بعض وعود حملة براغ؟

- خلال حملته في عام 2021، نصب براغ نفسه كمدع عام ليبرالي، وقد جادل بأنه من خلال توجيه عدد أقل من الجرائم وتقليل عدد نزلاء السجون، يمكن للحكومة تعزيز بدائل للسجن، وسيتبع ذلك السلامة في المدن.

- قام بحملة لخفض عنف السلاح، وحماية الناجين من العنف المنزلي وعدم مقاضاة بعض الجنح منخفضة المستوى، مثل استخدام الماريغوانا والقفز على الأبواب الدوارة.

- ومع ذلك ، واجه رد فعل عنيفا عندما حاول جعل سرقة شركة بمسدس في بعض الحالات جنحة، مما أجبره على التراجع عن هذا الاقتراح.

المصدر: "واشنطن بوست"