إسبانيا.. الشرطة تحرر مغربية محتجزة بالإكراه للعمل في مزرعة

تمكن أفراد الشرطة الإسبانية بمدينة بلد الوليد، من الإفراج عن مواطنة مغربية كانت قد اختطفت واحتجزت لمدة شهر لدى شخص في إحدى مزارع الماشية، مجبرة على العمل في ظروف غير إنسانية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن الشرطة، أن الخاطف أجبر المرأة المغربية على العمل في ظروف غير إنسانية وغير نظامية في مزرعته، كما قام بالاعتداء عليهاأكثر من مرة.

وأضافت أن اكتشاف عملية الاحتجاز التي وصفتها بالخطيرة جرى بعد توصل الدائرة المكلفة بضحايا الاتجار بالبشر بإخبار عبر البريد الإلكتروني من أحد أقارب الضحية، الذي يقيم بالمغرب.

وتمكنت الشرطة من تحرير المحتجزة بعد ساعات من تلقيها الإشعار، ونقلها لتلقي العناية الطبية، فيما جرى توقيف المتهم بارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي والجريمة ضد حقوق العمال.

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المصدر: هسبريس