الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أخطر المجرمين المطلوبين لدى بولندا

أعلنت وكالات إنفاذ القانون في إسبانيا، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت أحد المجرمين العتاة ذوي الياقات البيضاء المطلوبين لدى السلطات البولندية.

ووفقا لبيان السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على أحد الهاربين المطلوبين لدى السلطات البولندية. ويعتقد أنه نظم وقاد جماعة إجرامية في بولندا تعاملت مع الجرائم الضريبية والجنائية وكان يعتبر أحد أهم المجرمين ذوي الياقات البيضاء في بولندا".

وبحسب الشرطة، فإن الهارب، الذي اعتقل في منتجع راق بمدينة مربلة الإسبانية، متهم بجرائم ضد النظام العام وتزوير وثائق وغسيل أموال ومخالفات ضريبية والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وفي العام الماضي، قررت بولندا إدراج الرجل المعتقل في قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا، كواحد من الفارين من العدالة على المستوى الأوروبي.

المصدر: نوفوستي