رئيس الوزراء الإسباني يعتزم إقناع الرئيس الصيني بدعم زيلينسكي في مقترحه للسلام

ذكرت صحيفة Pais أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعتزم خلال زيارته الرسمية إلى بكين إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأخذ في الاعتبار دعم زيلينسكي في خطته للسلام.

وقد وصل سانشيز يوم أمس الخميس إلى الصين لإجراء محادثات مع شي جين بينغ، وكتبت الجريدة: "يبدو بيدرو سانشيز واثقا من أن الاجتماع الذي سيجمعه اليوم الجمعة مع شي جين بينغ هو الفرصة المثالية لمحاولة دفعه نحو موقع أقرب إلى أوروبا، وإقناعه، قبل كل شيء، بتضمين العنصر الأساسي لأي خطة سلام يتم الترويج لها وهو الدعم الصريح لزيلينسكي وأوكرانيا، وإلا فلن تكون الخطة مجدية".

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ووفقا للصحيفة، فإن مدريد تعتبر أن موقف شي جين بينغ حاسم في إيجاد طريقة للخروج من الصراع في أوكرانيا، حيث تستشهد الجريدة بمصادر في الحكومة الإسبانية قالت إن خطة بكين السابقة لحل الوضع في أوكرانيا تحتوي على "عناصر مثيرة للاهتمام" تتزامن مع مقترحات زيلينسكي.

وقال سانشيز على متن الطائرة في طريقها إلى الصين: "لدينا الكثير من التوقعات، ونعتقد أن هذا الاجتماع مع شي جين بينغ مهم للغاية". ووفقا لـ Pais، يعتزم سانشيز توضيح رؤية أوروبا للصراع في أوكرانيا، فضلا عن "الرؤية الجديدة" لكييف، والتي تلقاها خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأوكرانية ولقائه مع زيلينسكي، حيث تضيف الصحيفة أنه يريد أيضا أن يعرف بالتفصيل خطط بكين بشأن هذه القضية.

ووفقا للجريدة، يأمل رئيس الوزراء الإسباني أيضا تلقي تأكيدات من شي جين بينع أن بكين لن تنقل أسلحة إلى روسيا، فضلا عن تأكيد الزعيم الصيني أنه لا زال يواصل رفض استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني بشدة.

وكانت السلطات الصينية قد اقترحت خطتها للسلام في فبراير الماضي، وتتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوة إلى وقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، حيث كان تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه من الممكن اعتبار عدد من نقاط خطة السلام الصينية أساسا للتسوية عندما يكونوا جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، ردا على المزاعم بشأن خطط صينية مزعومة لتزويد روسيا بالأسلحة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وليس الصين، هي من يزود الأسلحة باستمرار إلى ساحة المعركة في الصراع الأوكراني، وأن على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة، وإلقاء المسؤولية على الآخرين.

في الوقت نفسه، اتهم وانغ يي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الغرب بازدواجية المعايير في قضية إمدادات الأسلحة الصينية لروسيا، لأن الغرب نفسه يقوم بتسليح أوكرانيا.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بكين نفت ذلك بشدة، وليس هناك ما يمكن إضافته بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي