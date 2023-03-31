وسط خلاف نادر بين الحليفين.. واشنطن تكشف طبيعة العلاقة مع اسرائيل

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإدامة العلاقات مع إسرائيل، بعد خلاف علني نادر بين الحليفين على خلفية تشريعات "الإصلاح القضائي" التي أدت إلى خروج احتجاجات كبيرة.

وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين. ناقشنا أهمية علاقتنا الثنائية، والجهود المبذولة لدفع التطبيع، والتزامنا بمنع إيران من تطوير سلاح نووي"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين".

Spoke with Israeli Foreign Minister Cohen today. We discussed the importance of our bilateral relationship, efforts to advance normalization, and our commitment to preventing Iran from developing a nuclear weapon. The United States remains committed to a two-state solution. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2023

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن بلينكن اتصل بكوهين و"أعاد التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وشدد على أهمية الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات".

وشهد هذا الأسبوع أخذا وردا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إصلاحات الحكومة الإسرائيلية المقترحة للقضاء.

وقد أكد بايدن أنه لا توجد لديه نوايا لدعوة نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض خلال الفترة القريبة، مشددا على أن إسرائيل "لا تستطيع مواصلة السير على هذا الطريق" من خلال مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

من جهته، رفض نتنياهو تصريحات بايدن، وكتب على "تويتر" أن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس على أساس ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

المصدر: i24 + RT