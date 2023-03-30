 
مباشر

جمهوريون ينتقدون "توبيخ" بايدن لنتنياهو

أخبار العالم

جمهوريون ينتقدون
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v146

انتقدت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي والسيناتور ماركو روبيو، الرئيس جو بايدن، بسبب "توبيخه" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتشريعات "الإصلاح القضائي".

وكتبت هايلي على "تويتر" إنه "لأمر مشين أن يلقي جو بايدن محاضرة على إسرائيل بشأن مسألة داخلية تخصهم"، مضيفة: "لا نريد أبدا من الحكومة الإسرائيلية أن تضغط على أمريكا بشأن القضايا المحيطة بمحكمتنا العليا، وهم لن يفعلوا ذلك. يجب أن ندع الإسرائيليين يقررون هذا بأنفسهم".

بدوره، قال السناتور الجمهوري روبيو، الذي أعرب في السابق عن عدم ارتياحه للوضع الأمني ​​الذي يتكشف وسط خطة الحكومة الإسرائيلية لتقييد المحكمة العليا، إن "تعليقات بايدن تشكل تهديدا لإسرائيل".

وكتب روبيو على "تويتر": "إذا تعرضت إسرائيل خلال هذه الأيام الخطرة بالفعل للهجوم من قبل حزب الله أو حماس أو إيران، فسيكون ذلك لأن جو بايدن قرر إقحام نفسه في السياسة الإسرائيلية".

أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فشدد على أن "إسرائيل والولايات المتحدة تربطهما علاقة غير قابلة للكسر".

وكان بايدن أكد أنه لا توجد لديه نوايا لدعوة نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض خلال الفترة القريبة.

فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان عدد من مسؤوليها عن قلقها من الوضع في إسرائيل بسبب تشريعات "الإصلاح القضائي" التي أدت إلى خروج احتجاجات شعبية في كافة أنحاء إسرائيل، وتخللها مواجهات وأعمال عنف، كما رفض بسببها عدد كبير من جنود الاحتياط الحضور إلى الخدمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا