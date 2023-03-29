مسؤول في حزب "الليكود" يصف بايدن بالـ"ضعيف"

قال مسؤول في حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير غير مهتم بالانتقادات الموجهة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا بايدن بالضعيف.

وأضاف المسؤول لموقع Srugim، التابع للمجتمع الديني القومي، إن نتنياهو "يتطلع إلى الانتخابات المقبلة في غضون عامين، وهو واثق من فوز جمهوري"، مضيفا: "لحسن الحظ بالنسبة لنا، بايدن ضعيف جدا لدرجة أنه حتى عضو الكنيست في الليكود نسيم فطوري يمكنه التحدث ضده".

وشدد على أن "إسرائيل لم يكن لديها مشكلة في الدفاع عن نفسها بدون المساعدة الأمريكية"، معتبرا أن "الديمقراطيين لن يفوزوا، وأولئك الذين يفهمون السياسة الأمريكية يعرفون هذا، والحمد لله نتنياهو يفهم أمريكا، على عكس ما يعتقده (زعيم المعارضة يائير) لابيد".

وأشار المسؤول إلى أن "نتنياهو يبتسم بأدب لبايدن، لكنه يعلم أنه في القريب العاجل سيكون هناك رئيس جمهوري"، مكررا المزاعم بأن إدارة بايدن تقف وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويأتي هذا التصريح في وقت أعلن فيه بايدن أنه لا يوجد لديه نوايا لدعوة نتنياهو، لزيارة الى البيت الأبيض خلال الفترة القريبة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت على لسان عدد من مسؤوليها عن قلقها من الوضع في إسرائيل بسبب تشريعات "الإصلاح القضائي" التي أدت إلى خروج احتجاجات شعبية في كافة أنحاء إسرائيل، وتخللها مواجهات وأعمال عنف، كما رفض بسببها عدد كبير من جنود الاحتياط الحضور إلى الخدمة.

وقبل يومين، أعلن نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية أعضاء حكومته على تأجيل التعديلات القضائية، لمنع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" +RT