الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تشرب الشامبانيا وتغرد فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب

غردت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، فرحا بالإعلان على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن.

وعلقت دانيلز على هذا الإعلان موجهة الشكر إلى مؤيديها والتلميح إلى أنها كانت تحتفل بالأخبار بشرب الشمبانيا.

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "شكرا للجميع على دعمكم وحبكم! لدي العديد من الرسائل الواردة ولا يمكنني الرد عليها ... كما أنني لا أرغب في سكب شامبانيا تتدفق طلبات #Teamstormy للسلع/ التوقيعات أيضا!".

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment. — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 30, 2023

بدوره، علق شارك كلارك بروستر محامي دانيلز، على رد فعلها بعد أن اتصل بها لإبلاغها بالخبر، وقال في حديث لشبكة CNN إنها لم تتفاجأ، و"أعتقد السبب أنه خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية على وجه الخصوص بدا أنه من المحتمل أو المحتوم إعادة لائحة الاتهام".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنها مرتاحة، أعتقد أنها حقا معركة ضد رفضه للحقيقة واختلاقه للروايات التي دفعتها حقا لمحاولة التعاون بأي طريقة لإخراج الحقيقة".

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن أمس الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق بشأن "مدفوعات مالية لشراء صمت" دانيلز قبيل انتخابات 2016، التي فاز بها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وبينما تظل التهم غامضة، فإن ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يتم توجيه تهم جنائية له، ومنذ ما يقرب من أسبوعين، توقع بشكل غير دقيق اعتقاله، ومن المحتمل أن مكتب المدعي العام سيسعى الآن لترتيب استسلامه.

المصدر: RT