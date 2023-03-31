الديمقراطيون يرقصون فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب.. فماذا قالت إلهان عمر؟

علق قادة من الحزب الديمقراطي على تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالتأكيد على أن "لا أحد فوق القانون".

وتصويت هيئة المحلفين بتوجيه الاتهام لترامب يتعلق بقضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وتعتمد القضية على اعترافات محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي قال إنه سلم الأموال نيابة عن ترامب وبأمر منه.

وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، في تغريدة على "تويتر": "لا أحد فوق القانون، ولكل شخص الحق في محاكمة لإثبات البراءة. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام سلميا، الذي يمنحه هذا الحق".

The Grand Jury has acted upon the facts and the law.



No one is above the law, and everyone has the right to a trial to prove innocence.



Hopefully, the former President will peacefully respect the system, which grants him that right. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 31, 2023

وقال النائب الديمقراطي أدام شيف إن "إدانة ترامب غير مسبوقة، وكذلك التصرفات غير القانونية التي تورط بها.. أمة القانون يجب أن تحاسب الأغنياء والأقوياء، حتى عندما يشغلون مناصب رفيعة. خاصة عندما يفعلون. القيام بخلاف ذلك ليس ديمقراطية".

The indictment of a former president is unprecedented.



But so too is the unlawful conduct in which Trump has been engaged.



A nation of laws must hold the rich and powerful accountable, even when they hold high office.



Especially when they do.



To do otherwise is not democracy. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) March 30, 2023

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو، إن "توجيه الاتهام إلى ترامب هو أمر مروع، والشيء الوحيد الأكثر ترويعا هو عدم إدانته في حال توفرت الأدلة الكافية ضده".

Indicting a former President is a horrible precedent; the only precedent worse than that is to not indict Donald Trump if there is evidence that he committed crimes.



This is a somber moment for America. We should let the judicial system do its job without interference. https://t.co/RDgN5c0bTW — Ted Lieu (@tedlieu) March 30, 2023

وفي تغريدة احتفالية، كتبت النائبة الديمقراطية إلهان عمر: "هيئة المحلفين الكبرى تصوت على اتهام ترامب!".

Grand Jury votes to indict Trump! — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 30, 2023

المصدر: RT