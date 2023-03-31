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الديمقراطيون يرقصون فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب.. فماذا قالت إلهان عمر؟

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الديمقراطيون يرقصون فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب.. فماذا قالت إلهان عمر؟
AP
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علق قادة من الحزب الديمقراطي على تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالتأكيد على أن "لا أحد فوق القانون".

وتصويت هيئة المحلفين بتوجيه الاتهام لترامب يتعلق بقضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملته الرئاسية عام 2016. 

وتعتمد القضية على اعترافات محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي قال إنه سلم الأموال نيابة عن ترامب وبأمر منه.

وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، في تغريدة على "تويتر": "لا أحد فوق القانون، ولكل شخص الحق في محاكمة لإثبات البراءة. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام سلميا، الذي يمنحه هذا الحق".

وقال النائب الديمقراطي أدام شيف إن "إدانة ترامب غير مسبوقة، وكذلك التصرفات غير القانونية التي تورط بها.. أمة القانون يجب أن تحاسب الأغنياء والأقوياء، حتى عندما يشغلون مناصب رفيعة. خاصة عندما يفعلون. القيام بخلاف ذلك ليس ديمقراطية".

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو، إن "توجيه الاتهام إلى ترامب هو أمر مروع، والشيء الوحيد الأكثر ترويعا هو عدم إدانته في حال توفرت الأدلة الكافية ضده".

وفي تغريدة احتفالية، كتبت النائبة الديمقراطية إلهان عمر: "هيئة المحلفين الكبرى تصوت على اتهام ترامب!".

المصدر: RT

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